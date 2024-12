Zonawrestling.net - Nick Khan: “Anche su Netflix Raw rimarrà un prodotto per famiglie”

Raw si appresta ad essere trasmesso dail 6 Gennaio.Il più grande desiderio dei fan è quello di un possibile cambiamento con l’abbandono del TV PG e il passaggio ad un TV 14 oppure i più estremi ad un R Rated.Ma il presidenteha smentito questa possibilità durante la presentazione dello show nella sede di.Non ci saranno cambiamenti Il presidente della WWEha però voluto smentire queste supposizioni:“Noi non cambieremo la valutazione del nostro programma”“È unper, multi generazionale, adatto agli inserzionisti ecosì.”Rawesattamente come è rimasto per questi ultimi annidopo il passaggio allo streaming