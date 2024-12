Milano Premier Padel P1 Coello e Tapia volano in semifinale

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 6 dic. (askanews) – Arturoe Agustinancora imbattibili alP1. Dominatori incontrastati della stagione (13 titoli totali e 43 vittorie consecutive), la coppia più forte del mondo tornerà in campo sabato, nel giorno in cui saranno trascorsi cinque mesi dall’ultima sconfitta, sempre in Italia, nella finale del P2 di Genova. Anche all’Allianz Cloud, come accaduto una settimana fa nel Major in Messico, Arturo e Agustin hanno dovuto giocare il terzo set: merito di Paquito Navarro e Pablo Cardona (5), capaci di resistere per due ore e 32? e di trovarsi più volte nel corso del match avanti di un break. Ad affrontarli in– si legge in una nota – ci saranno Edu Alonso e Jeronimo “Momo” Gonzalez, che quest’anno in Italia hanno già conquistato il Fip Platinum Sardegna.