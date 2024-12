Ilgiorno.it - Milano, centro disabili sfrattato dal nuovo studentato. “Questa città è solo per alcuni, così si cancella l’inclusione”

, 6 dicembre 2024 – “Questo progetto potrebbe essere una grande occasione per fare davvero inclusione. Ci sarebbero tutte le condizioni per farne un fiore all’occhiello delle politiche di welfare della. Invece si sta decidendo di mettere da parte ragazzi e adulti contà, di distinguere tra posti in cui possono stare e posti in cui non possono stare”. A parlare è Maria Spallino, presidente dell’Associazione Coordinamento Famigliari dei CDD di. E il riferimento è al progetto di riqualificazione dell’ex Istituto Marchiondi, nel quartiere di Baggio. Oggi l’edificio è in gran parte in disuso, non fosse per l’ala che ospita proprio unDiurno per(CDD): ilNoale, frequentato ogni giorno da 20 persone perlopiù contà cognitiva, tutti maggiorenni.