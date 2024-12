Lapresse.it - Mercosur, cosa è e qual è lo scopo dell’accordo con l’Ue

Ilè l’organizzazione che riunisce Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. In sostanza il mercato comune dell’America Latina tant’è che il termineè una contrazione di ‘Mercado común del sur’. L’organizzazione sudamericana, istituita nel 1991 sulla scia del mercato unico europeo, ha creato una zona di libero scambio.E’ aperta anche ad altri Paesi associati. E’ prevista una presidenza di turno, attualmente assegnata all’Argentina e al suo leader Javier Milei. Ilpresenta asimmetria tra le nazioni partecipanti. Il Brasile, per esempio, detiene il 77% del prodotto economico totale dell’organizzazione, mentre l’Argentina il 20%, l’Uruguay il 2% e il Paraguay l’1%. Gli impatti di queste differenze si fanno sentire sulle dinamiche e sulla gestione del libero scambio. Dal 1995 non sono previsti dazi doganali tra i quattro Paesi sudamericani ma viene invece stabilita una tariffa comune verso Stati terzi.