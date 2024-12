Lanazione.it - Medici in prima linea: "Ma poche risorse e troppa burocrazia"

Leggi su Lanazione.it

"Idi famiglia sono abbastanza preparati per fare esami di primo livello, anche se probabilmente non sono ancora state trovate le. Va detto però che a Pisa c’è un gravissimo problema legato alla: rischiamo di dover scegliere se occuparci degli aspetti burocratici o dei pazienti". Lancia l’allarme il segretario della Federazione italianadi famiglia, sezione di Pisa, Luca Puccetti, sulla possibilità della categoria di svolgere ecografie ed esami di primo livello negli ambulatori: una novità che ha l’obiettivo di migliorare le visite a domicilio fugando ogni dubbio diagnostico e limitando la richiesta di esami agli ospedali e dunque le liste d’attesa. E i problemi cominciano dalle tempistiche. Nonostante l’accordo con la Regione Toscana, la cui delibera passerà al vaglio entro la fine di dicembre, secondo il segretario della Fimmg di Pisa Luca Puccetti "non sono ancora stati recuperati i due milioni di euro da stanziare e secondo le nostre informazioni la partenza del progetto, prevista slitterà di qualche mese".