M5, 200 milioni sui binari. Coperta la metà degli extra

Lo Stato batte un colpo sul prolungamento della metropolitana M5 da Milano a Monza. Ed è un colpo importante. La legge di Stabilità del Governo ha previsto tra il 2027 e il 2032 uno stanziamento di 37,2all’anno dal 2027 al 2032 per la realizzazione dell’opera, per un totale quindi di 196,2di euro. Una quota importante, laquasi dei 400di euro chiesti in più dal Comune di Milano come stima per l’aumento dei costi per la messa a cantiere dell’infrastruttura (già finanziata per 1 miliardo e 296). Uno sforzo economico che anche se non copre tutto il necessario – ancora comunque in corso di calcolo preciso da parte di MM – è il segnale della volontà di puntare su quest’opera pubblica per il futuro. Futuro è una delle parole chiavi dell’intricata vicenda del metrò a Monza, poiché ormai pare essere confermato lo slittamento di due anni che aveva previsto il Comune di Milano a inizio settembre.