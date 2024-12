Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: Leclerc il più veloce, ma verrà penalizzato. Alle 14.00 le FP2

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA FP1COSA SERVE ALLA FERRARI PER IL MONDIALE COSTRUTTORI: TUTTE LE COMBINAZIONI11.40 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 14.00 per la FP2. Grazie e buon proseguimento di giornata.11.38 Un vero peccato per la scuderia di Maranello che, in questo modo, vede ridursi drasticamente le chance di insidiare la McLaren per il titolo. Ad ogni modo capiremo di più sui reali valori in pista nella FP2 che si disputerà nelle medesime condizioni di qualifiche e gara.11.36 UFFICIALE: Charlesha montato la terza batteria sulla sua Ferrari. Da regolamento, scatta una penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza domenica. Una doccia gelida.11.34 Charles, quindi, chiude con il sorriso l’FP1 di Yas Marina.