Leonardo Maria del Vecchio si compra l'intero universo Twiga da Flavio Briatore. Nell'operazione anche il Billionaire di Porto Cervo

È ufficiale:dipassa adel. LMDV Capital, tramite la Triple Sea Food del più attivo erede della dinastia Luxottica, ha firmato un accordo per l’acquisizione del 100% del brand e delle 4 location del Gruppo Majestas dell’imprenditore (Forte dei Marmi, Montecarlo, Baia Beniamin e lo storico immobile del “” diche dal prossimo anno diventerà). La chiusura dell’operazione è prevista per il primo trimestre 2025 «quando nascerà un colosso “made in Italy” della ristorazione di lusso con proiezione internazionale», si legge nel comunicato. Il fatturato delle due società, Triple Sea Food di Del, è stimato in circa 50 milioni nel 2024. «Questa operazione è solo l’inizio di un percorso che ci porterà a ridefinire gli standard del settore.