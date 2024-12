Ilgiorno.it - La torre di via Boifava 29. Aler: sì al piano di mobilità

Leggi su Ilgiorno.it

La manutenzione straordinaria delladi via29, nel cuore del quartiere Chiesa Rossa, periferia sud della città, non è più rinviabile. E così, dopo mesi di stallo,Milano, proprietaria dell’immobile, fa una prima mossa verso l’avvio dei lavori di restyling. Parliamo di una lettera inviata lunedì agli inquilini dello stabile in cui l’Azienda lombarda per l’edilizia residenziale spiega che "intende promuovere nel fabbricato in cui lei risiede undiabitativa, in quanto lo stabile necessita di interventi manutentivi straordinari". La missiva, firmata dal direttore generale dell’azienda di viale Romagna Matteo Papagni, invita a compilare il modulo allegato, "qualora fosse interessato a presentare una domanda di". Gli interventi di manutenzione straordinaria sono già stati fissati?, contattata dal Giorno, replica di "no", perché il contenzioso tra il Comune e l’sulla concessione del diritto di superficie dell’area limitrofa alladi via29 non è stato ancora risolto.