La città strategica dinelle mani dei miliziani islamisti di Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) e dei loro alleati, segnando un altro successo significativo per la coalizione ribelle che la scorsa settimana aveva già conquistato Aleppo. L'esercitono ha annunciato il "riposizionamento" delle proprie forze fuori dalla città per salvaguardare la vita dei civili e per evitare ulteriori danni durante i combattimenti.La reazione dell'esercitonoIn una dichiarazione televisiva, il ministroDifesano, Ali Mahmoud Abbas, ha spiegato che il riposizionamento delle truppe rientra in una strategia tattica, necessaria per affrontare le sfide sul campo. "La, con il suo esercito, il suo popolo, e il sostegno degli alleati, è in grado di superare le difficoltà", ha dichiarato Abbas, ribadendo la determinazione del governo di Damasco di fronte all'offensiva ribelle.