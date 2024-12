Lanazione.it - L'8 dicembre un dibattito su Giacomo Matteotti

Firenze, 62024 – L'8, al circolo ricreativo Arci a Poggio alla Malva, a Carmignano (Prato), alle ore 17.15, ci sarà unsu, a 100 anni dal suo assassinio. Si tratta di un appuntamento importante per ricordare una figura centrale per la storia d'Italia. Sarà proiettato 'L'idea che non muore', con la regia di Vittorio Giacci.fu rapito e assassinato il 10 giugno 1924 da una squadra fascista capeggiata da Amerigo Dumini, a causa delle sue denunce delle illegalità commesse dalla nascente dittatura di Benito Mussolini. Il corpo difu ritrovato circa due mesi dopo l'omicidio, il 16 agosto 1924. Tra i partecipanti ci sarà il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini e l'autore del libro 'Il nemico di Mussolini' Stefano Caretti.