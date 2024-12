Inter-news.it - Inter-Parma, c’è un rientro! La probabile formazione di Inzaghi

Leggi su Inter-news.it

Tra poche ore, anticipo delle 18.30 della quindicesima giornata di Serie A. Ladi, più un.CONFERME – L’torna a giocare a San Siro per sfidare il. Simonedovrebbe schierare la stessavista a Firenze nella gara contro la Fiorentina,rotta al 17? per un’emergenza medica che ha coinvolto il centrocampista giallorosso Edoardo Bove. La decisione del tecnico punta sulla continuità, in un periodo cruciale per la stagione. Con il calendario fitto, tra campionato e Champions League, i nerazzurri cercano di mantenere i ritmi del Napoli primo in classifica. L’dovrebbe scendere in campo con il consolidato 3-5-2: Sommer tra i pali, difeso da Bisseck, De Vrij e Bastoni. Sugli esterni agiranno Dumfries e Dimarco, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo.