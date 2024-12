Iltempo.it - In arrivo freddo e neve, Giuliacci: "Maltempo dal sapore invernale"

Il Natale si avvicina e il weekend in, quello dell'Immacolata, promette un nuovo peggioramento del quadro meteorologico. Il colonnello Mario, nell'ultimo articolo scritto per meteo.it, ha anticipato che arriveranno sulla penisola italiana "pioggia, vento,e, chiaramente, anche". "Sarà una fase di brutto tempo daltipicamente, perché le temperature oscilleranno quasi dappertutto attorno ai valori tipici di metà dicembre", ha spiegato l'esperto, precisando che sarà meglio indossare abiti pesanti per non soffrire il, che "tra sabato e domenica coinvolgerà tutte le nostre regioni". La, invece, riguarderà solamente alcune regioni. Stando alle ultime previsioni, "il tempo peggiorerà sensibilmente nella seconda parte di sabato 7 dicembre".