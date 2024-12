Bergamonews.it - Il Prefetto Rotondi presiede l’incontro sul monitoraggio della fauna selvatica

Treviglio. Ildi Bergamo, Luca, ha presieduto una riunione del Tavolo di coordinamento sulla. Alhanno partecipato i sindaci dei Comuni di Gandino e Valbondione, la Polizia Provinciale, nonché i rappresentanti di Regione Lombardia, del Gruppo Carabinieri-Forestale, di ATS e delle associazioni agricole.La riunione ha avuto l’obiettivo di analizzare le problematiche legate alla presenza, valutare le azioni già intraprese e definire ulteriori strategie di intervento per garantire sicurezza, tutela ambientale e sostenibilità. Nel corso delè stato sottolineato come il ruolo delle Istituzioni sia fondamentale non solo per la gestione delle criticità legate alla, ma anche per la prevenzione di reati, quali l’utilizzo di esche avvelenate che rappresentano un grave rischio per la, gli animali domestici e la salute pubblica.