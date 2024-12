Tpi.it - Il paradosso di X e perché i social non sono interscambiabili (di S. Mentana)

La fuga da X, se così possiamo definirla, cui stiamo oggi assistendo e di cuitutte da chiarire impatto ed entità, non è nulla che non si sia già visto e anzi, il luogo in cui negli anni si è più d’una volta verificata era proprio lo stessonetwork, quando ancora si chiamava Twitter.Ilè che la prima fuga fu del tutto speculare a quella recente. Mentre oggi molti utenti hanno lasciato la piattaforma in polemica con Elon Musk, per la sua posizione in pectore nell’amministrazione dell’appena rieletto Donald Trump e per le perplessità circa il ruolo delnetwork, ieri – nel gennaio 2021, dopo i fatti di Capitol Hill – furono proprio i sostenitori del Tycoon che, dopo il ban per il loro leader, scelsero di lasciare la piattaforma in nome del free speech. Nell’intervallo di tempo, un altro malessere degli utenti si verificò dopo l’acquisizione di Twitter da parte di Musk.