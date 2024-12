Iodonna.it - I due sarebbero dovuti andare al concerto della popstar a Vienna, poi annullato. Enorme delusione per la piccola Ella, che si è trasformata in una grande gioia grazie al cuore d'oro del nonno

Leggi su Iodonna.it

Un gesto che ha emozionato il web: unè volato da un capo all’altro del Canada per realizzare il sognosua nipote di 9 anni,Knowles. Dopo l’annullamento deldi Taylor Swift a, dove i due avrebbero dovuto assistere allo spettacolo dell’Eras Tour, ilha deciso di sorprenderla con dei nuovi biglietti per uno degli ultimi concerti in programma a Vancouver. Un’iniziativa che ha unito affetto familiare e passione per la musica, creando un momento speciale che è diventato virale sui social. Il merch di Taylor Swift, 15 cose da comprare guarda le fotodi Taylor Swift: un sogno infranto, una nuova opportunitàTutto era pronto per il viaggio a