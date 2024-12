Gqitalia.it - Hublot presenta a Miami uno degli orologi più sorprendenti del 2024, al prezzo di 149.000 euro

Big Bang Tourbillon Carbon SRA Samuel Ross, è il nome per esteso del nuovo che sta conquistando. Il marchio svizzero di, partner da ormai dieci anni dell'edizione americana di Art Basel, si è affidato ancora una volta al designer britannico Samuel Ross, 33 anni, per la creazione di un modello assolutamente fuori dagli schemi. È uno che sicuramente piacerà. o non piacerà affatto. La sua forma, la cassa a nido d'ape, il colore del cinturino e il quadrante futuristico sono tutti argomenti che faranno pendere la bilancia da una parte o dall'altra. Samuel Ross collabora con Un nido d'api come marchio di fabbrica Nella lounge dell'elegante Soho Beach House di, Samuel Ross ha mostrato con orgoglio la sua ultima creazione era.