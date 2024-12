Thesocialpost.it - Gustavo Rodriguez ricoverato e sedato dopo l’incendio, Cecilia rompe il silenzio: “Forza papà”

ha rivolto un messaggio toccante al padre, coinvolto in un grave incendio giovedì 5 dicembre in un capannone a Gallarate, Varese. Il 65enne, ora in prognosi riservata, ha riportato un’intossicazione e ustioni sul 10% del corpo.e la madre Veronica Cozzani hanno espresso solidarietà attraverso i social.I messaggi die Veronica Cozzani per”, ha scrittosu Instagram, accompagnando il post con una foto del giorno del suo matrimonio con Ignazio Moser. Anche la moglie di, Veronica Cozzani, ha mostrato il suo sostegando con un “Vamos Gus” e un cuore.Ignazio Moser, marito di, ha partecipato alla catena di affetto, condividendo nelle sue stories il post della moglie. Numerosi messaggi di vicinanza sono arrivati per la famiglia, dimostrando grande solidarietà in questo difficile momento.