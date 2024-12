Iltempo.it - GoBeyond: la piattaforma di Sisal che supporta le startup che vogliono innovare responsabilmente

L'ecosistema delleitaliane, lo scorso anno, ha mostrato una buona resilienza nonostante un calo generale degli investimenti a livello globale. Con un totale di 1,13 miliardi di euro raccolti, le imprese hi-tech italiane hanno dimostrato la loro capacità di adattarsi e prosperare in un contesto economico incerto. La cifra, inferiore rispetto agli 1,86 miliardi di euro del 2022, conferma la solidità dell'ambiente innovativo per le aziende nel nostro Paese, ma anche la necessità di continuare a spingere i programmi per farlo crescere e sviluppare. Soprattutto in una fase economica che appare in rallentamento. Anche sulla base di questi presupposti sono nati importanti programmi comedi. Un progetto ideato nel 2014 per incoraggiare lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e per premiare lecon un impatto positivo sulla comunità e il territorio.