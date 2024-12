Ilgiorno.it - "Ecco i segreti del nuovo TAM Ballet: valori, talenti, prezzi accessibili"

AUB è l’acronimo con cui Milano ha conosciuto finora il lavoro formativo dell’Accademia Ucraina delto, e gli spettacoli di repertorio allestiti con allievi e allieve, per la gioia di chi ama punte e tutù. Da questa esperienza gemma ora il TAM, al Teatro degli Arcimboldi, dove il gruppo diretto da Caterina Calvino Prina è di casa. È fiera, la pugnace signora, di aver finalmente fatto il gran passo verso il lavoro di compagnia, con il sostegno di TAM, per volontà del direttore Gianmario Longoni, mettendo insieme energie virtuose private per sostenere la causa delto classico. Cosa farà il TAM? "Si comincia con una dozzina dei nostri diplomati, l’intento è ampliare l’organico esibendoci nei classici non solo a Milano, e crescendo. L’anno scorso siamo stati al Teatro Lirico di Cagliari con ‘La fille mal gardée’, intanto ho già in casa scene e costumi, accumulo ogni pezzo come una formichina".