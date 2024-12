Ilfattoquotidiano.it - E se il ‘segreto’ di bellezza di Christina Aguilera fosse l’acido polilattico? Ecco cos’è e come funziona: il parere del medico estetico

I suoi fan non hanno dubbi., 44 anni il 18 dicembre, sembra dimostrare vent’anni di meno. E molti tra loro scommettono che anche lei sia entrata nell’era del “ritocco impercettibile”, ossia sottoporsi a lievi ritocchi dal, senza ricorrere al bisturi. L’effetto finale è che il miglioramento è evidente ma senza che sia possibile individuarlo in modo appariscente. Molti tra i 9,8 milioni di follower della cantautrice, scrivono sul suo account di Instagram: “Se mi dicessi apertamente che questo video è stato girato 25 anni fa, ti crederei al 100%”; e un altro: “Sei più bella di 25 anni fa”.La “magia” del“Oggi unsi avvale di tecnologie che permettono di realizzare risultati migliorativi in grado di non alterare i lineamenti, del tutto privi di segni rivelatori ma che sembrano ‘chirurgici’ pur non avvalendosi dell’utilizzo del bisturi” – spiega al FattoQuotidiano.