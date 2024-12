Justcalcio.com - Derby di Londra per il Newcastle Talent

In tema di news sulla massima divisione inglese tiene banco in queste ore la seguente notizia:TRANSFERmarketWEB.com©fotowww.imagephotoagency.itAlexander Isak è diventato il centro dell’attenzione nel mercato inglese, con Arsenal e Chelsea, secondo quanto riferito, in lizza per l’attaccante delUnited. Entrambi i club londinesi sono alla ricerca di un nuovo attaccante e, secondo Caught Offside, il nazionale svedese è in cima alla lista condivisa degli obiettivi. La prestanza fisica e la rifinitura clinica di Isak lo hanno reso uno dei centravanti più promettenti della Premier League, rendendolo un ottimo candidato per una mossa invernale.L’Arsenal è desideroso di rafforzare le proprie opzioni offensive mentre mira a mantenere la sfida per il titolo, mentre il Chelsea continua la ricostruzione della squadra sotto Mauricio Pochettino.