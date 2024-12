Oasport.it - Cosa serve alla Ferrari per vincere il Mondiale: le combinazioni ad Abu Dhabi

Con le prime prove libere, scattate alle 10.30 di oggi, è appena iniziato il fine settimana del GP di Abu, ultimo appuntamento del2024 di F1: nella gara in programma domenica 8 dicembre lasi giocherà il titolo iridato riservato ai costruttori.La scuderia del Cavallino Rampante si presenta, infatti, prima dell’ultima gara, con 21 punti di ritardo dMcLaren, in testa a quota 640 contro i 619 della monoposto di Maranello. In palio ad Abu, invece, ci saranno al massimo 44 punti, ovvero 25 per la vittoria, 18 per il secondo posto ed 1 per il giro veloce in gara.In caso di arrivo a pari punti conterà il maggior numero di vittorie nei GP domenicali, ed al momento le scuderie sono a pari merito a quota 5 successi. Il secondo criterio, in caso di ulteriore parità, è quello del maggior numero di secondi posti nei GP domenicali, ed in questo caso la McLaren è in vantaggio per 10 a 4.