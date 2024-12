Bergamonews.it - Cooperative di inserimento lavorativo, per ogni assunto 1.800 euro di risparmio per i budget pubblici

Leggi su Bergamonews.it

Aumenta ileconomico assicurato alla pubblica amministrazione dalla cooperazione di tipo B, cioè specializzata nell’di persone svantaggiate:lavoratore occupato genera, in un anno, minori costi per 1.800, con un +4,67% rispetto all’anno precedente. Tale dato è dimostrazione dell’impatto non solo sociale, ma anche economico: è quanto emerge dallo studio “Il valore creato dall’per i”, commissionato da ConfBergamo e CSA Coesi a Socialis (Centro studi in imprese, sociali ed enti non profit) realizzato anche grazie al contributo Camera di Commercio di Bergamo.“Reinserire una persona al lavoro, soprattutto se è una persona che generalmente resta ai margini del mercato occupazionale, significa ridarle dignità e una prospettiva di inclusione e realizzazione, migliorare dunque la qualità della sua vita.