Contro l'abuso dei social da parte dei minori non bastano le leggi. Un progetto e qualche spunto

Si fa presto a dire “divieto diper gli under-16”. Il governo australiano ci sta provando con una legge che sta facendo molto discutere, generando reazioni d’ogni tipo. C’è chi la incensa e chi grida all’attentato alle libertà personali e alla privacy. Elon Musk, insieme a unasignificativa del settore tecnologico, ha reagito nervosamente e criticato la proposta di legge. Altri, invece, hanno avuto reazioni più miti e concilianti ma rimangono scettici per quanto riguarda l’applicazione della legge. Secondo la proposta australiana, infatti, gli under-16 non potranno creare account suimedia, e starà proprio alle aziende del settore fare in modo che non succeda: saranno quindi ritenute responsabili in caso di infrazione altrui. Non ci sono molti dettagli sul come o il cosa, almeno per ora, ragione per cui c’è chi chiede di posticipare la legge – che entrerebbe in vigore tra un anno – fino a quando le piattaforme non riceveranno informazioni più dettagliate.