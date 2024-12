Ilfattoquotidiano.it - ‘Colloqui non più possibili’: Marinella Perroni dialoga con l’amica Michela Murgia su fede e società

C’è un pubblico di lettori di– non parlo di coloro che la seguivano passo passo nelle sue pubblicazioni – che ignora sostanzialmente il vissuto cattolico di questa voce intellettuale così forte e libera da essere al di sopra di tutte le righe. Ma questo aspetto non è un dettaglio nella biografia di questa protagonista della cultura italiana, morta coraggiosamente di cancro a 51 anni. Perché al contrario è un segnale rivelatore della ricchezza e della vitalità di quel cattolicesimo sotterraneo, spesso periferico, che vive parallelamente alla crisi che investe il cattolicesimo ufficiale al pari di molte altre confessioni istituzionali.periferica non era, tutt’altro, ma la sua forza è consistita anche nella capacità di trasfondere nella sua pubblica militanza culturale le esperienze di tante donne che nelle periferie esistenziali (direbbe papa Francesco) hanno conosciuto il cambiamento continuo di lavoro, la religiosità popolare, l’incombere del maschilismo patriarcale, l’associazionismo cattolico, il dibattito femminista, la riflessione teologica in proprio.