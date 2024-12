Ilfattoquotidiano.it - Ceto medio in crisi, redditi reali in calo e paura di guerre e migranti: l’Italia che “galleggia” nel rapporto Censis

Ladelche pesa anche sulla partecipazione al voto, le questioni identitarie che “tendono a sostituire le istanze delle classi sociali tradizionali”, le crescenti preoccupazioni per i flussi migratori e uno scenario internazionale che mai come in passato orientano la politica e il futuro dei cittadini. Oltre alla mancanza di conoscenze di base, che “rende i cittadini più disorientati e vulnerabili”, al divario sui servizi tra città e campagne – e relativo spopolamento delle aree interne – e all’aumento della spesa sanitaria privata pro-capite. E i, che negli ultimi 210 anni sono calati del 7 per cento. È quanto rileva il2024 del, presentato oggi, da cui emerge una società italiana turbata e in profondo cambiamento. il 49,6% dei nostri connazionali il futuro sarà condizionato dal cambiamento climatico e dagli eventi atmosferici catastrofici, ma anche per il 46% dagli esiti della guerra inOriente e dal rischio (45,7%) dieconomiche e finanziarie globali.