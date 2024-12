Quotidiano.net - Borsa: Europa sale in attesa dei dati Usa, spread cala a 106

Le Borse europee provano a imboccare la strada del rialzo dopo un avvio di seduta cauto, indeisul mercato del lavoro americano che a novembre dovrebbe aver creato, secondo le attese degli economisti, 220 mila nuovi posti di lavoro. Parigi, dove il presidente Emmanuel Macron cerca una soluzione alla crisi di governo, guida i rialzi (+1,2%), davanti a Milano (+0,7%) e Francoforte (+0,2%) mentre Londra è piatta (-0,04%). Sul mercato obbligazionario continua la discesa dellodel Btp, arrivato a 106 punti base con il Bund, mentre i rendimenti dei titoli di Stato italiani sono poco mossi al 3,18%. In recupero anche gli Oat francesi, i cui rendimenti scendono di due punti base al 2,86%. Il Pil del terzo trimestre dell'Eurozona si è confermato in crescita dello 0,4% nella lettura finale mentre la produzione industriale tedesca è scesa in modo inatteso a ottobre dell'1%.