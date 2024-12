Quifinanza.it - Bitcoin raggiunge 100mila dollari: fin dove può arrivare nel 2025

L’ascesa dioltre i– la valuta ha toccato un picco di 103.000 – rappresenta una pietra miliare per la criptovaluta più conosciuta al mondo, che quest’anno ha macinato grandi traguardi, in scia ad una serie di avvenimenti quali il lancio degli ETF, l’appeal come bene rifugio rispetto al crescendo di tensioni geopolitiche e, da ultimo, l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca per un secondo mandato. Ma cosa ci si attende per il? Ilrà nuovi traguardi o è destinato ad una correzione?Le quotazioni attualiDopo aver toccato ieri un picco di 103.900, ilha ritracciato dai massimi, collocandosi questa mattina a 98.294, in calo del 4% rispetto alla chiusura di ieri e del 5,8% rispetto al massimi della vigilia.Da inizio anno, la criptovaluta ha più che raddoppiato il suo valore, attestando la sua performance a +131% mentre rispetto ad un anno fa evidenzia un guadagno del 125%.