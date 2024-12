Biscotti senza glutine latte e burro Solo 50 kcal!

Leggi su Donnaup.it

50!Questisono un’ottima scelta per accompagnare una tazza di tè o caffè,rinunciare al gusto. Adatti anche a chi soffre di intolleranze alimentari, sono leggeri e contengono50 calorie per porzione!50!Ingredienti (per circa 20):Farina di mais fine: 190 gSciroppo d’acero (o miele liquido): 60 gUovo grande: 1Olio vegetale (girasole, arachidi, ecc.): 1 cucchiainoLievito in polvere: ½ cucchiainoZucchero a velo aromatizzato alla vaniglia (facoltativo): q.b.PreparazioneMescola i liquidiIn una ciotola, rompi l’uovo e aggiungi l’olio e lo sciroppo d’acero. Amalgama con una frusta a mano fino a ottenere un composto omogeneo.Incorpora gli ingredienti secchiAggiungi gradualmente 150 g di farina di mais e il lievito, mescolando con un cucchiaio di legno.