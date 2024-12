Quotidiano.net - Bambino di 12 anni precipitato a Roma: si indaga per istigazione al suicidio

, 6 dicembre 2024 –è ancora sotto choc per la vicenda del ragazzino di 12che ieri pomeriggio èdalla finestra di casa sua, sita al decimo piano di un condominio in via Iginio Giordani, nel quartiere Collantino. Emerge che i pm della Capitale stannondo peral. Veduta di via Igino Giordani al Collatino, alla periferia di, 05 dicembre 2024. Un volo di diversi metri prima di finire sull'asfalto. Tragedia nel pomeriggio alla periferia della capitale. Undi 12da una finestra al decimo piano di un palazzo di via Igino Giordani al Collatino. L'allarme è scattato intorno alle 17. Diverse le chiamate arrivate al Numero di emergenza 112. Sul posto il personale del 118 e la polizia chesulla vicenda. I sanitari hanno cercato di rianimare il bimbo, poi la corsa disperata all'ospedale pediatricoGesù dove il dodicenne è arrivato in condizioni disperate.