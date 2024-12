Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco e sotto effetto di droga alla guida: provoca incidente

Ascoli, 5 dicembre 2024 – I carabinieri della sezione Radiomobile di Ascoli denunciato un 35enne residente in provincia trovatol’di sostanze psicotiche dopo aver causato unstradale lungo la statale Salaria. L’uomo è uscito fuori strada terminando la corsa in un campo adiacente ed è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell’Ospedale Mazzoni (6 giorni di prognosi per lievi escoriazioni).posto ad analisi del sangue, è stato trovato positivo ad alcol e stupefacenti e per tale motivo denunciato in stato di libertà perin stato di ebrezza ed alterazione psicofisica. La patente è stata ritirata e l’auto sequestrata. L’operazione rientra nei controlli attuati dai militari dell’Arma delle Compagnie di Ascoli e San Benedetto del Tronto,le direttive del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, nei 33 comuni di competenza, impiegando per lo scopo 16 pattuglie.