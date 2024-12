Traghetti Arcipelago toscano | firma Regione-Toremar per 2025

Leggi su Corrieretoscano.it

per, siglato il contratto traToscana e la societàSpA per la prosecuzione per tutto ildel trasporto marittimo “a garanzia della continuità territoriale delle isole dell’, in attesa della gara per l’affidamento in concessione dei servizi di cabotaggio da e verso le isole cheToscana è in procinto di bandire”, come illustra la stessa.Nei giorni scorsi il presidio di protesta Cgil a Portoferraio, Isola d’ElbaLa scelta di procedere ad un affidamento dell’intera annualità“è stata adottata per permettere alla società affidataria una miglior gestione delle tariffe estive (la cui vendita inizia molti mesi prima l’inizio della stagione stessa) oltre che per garantire il prosieguo operazioni di manutenzione sui mezzi con un margine temporale ragionevole.