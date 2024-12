Romadailynews.it - Tor Bella Monaca: tre arresti per spaccio di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale

Fermati un 32enne, un 25enne e un 19enne sorpresi con 50 dosi di droga durante un’operazione della Polizia.Roma, 5 dicembre – Operazione antidroga nel quartiere Tor, dove la Polizia di Stato ha arrestato tre uomini, un 32enne romano, un 25enne marocchino e un 19enne tunisino, perdi sostanze stupefacenti e.Glisono stati effettuati lo scorso 2 dicembre durante un servizio di osservazione condotto dagli agenti del distretto Casilino.I tre sono stati sorpresi in via Giacinto Camassei, nei pressi di via dell’Archeologia, mentre spacciavano. La perquisizione ha permesso di sequestrare 23 grammi della sostanza, corrispondenti a circa 50 dosi pronte per la vendita. Durante l’intervento, i tre uomini hanno opposto, e il 19enne ha anche danneggiato l’auto della polizia, infrangendo il vetro con una testata.