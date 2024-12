Quotidiano.net - Super Bitcoin, chi li ha comprati per pochi centesimi oggi è miliardario

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 5 dicembre 2024 – Il, la regina delle criptovalute, ha sfondato per la prima volta quota 100mila dollari. Un “successo” segnato da vari fattori, non ultimo l’elezione di Donald Trump a presidente Usa e alla sua “benevola visione” nei confronti delle “controverse” monete digitali, tanto da farne addirittura un elemento centrale dell’economia e dello sviluppo statunitense. Prosegue il rally in vista del ritorno di Trump alla Casa Bianca Ma cosa sono le criptovalute? Che rischi hanno? ma soprattutto quanto avrebbein tasca chi si fosse comprato unnel 2008-2009 anni nei quali vengono datate la creazione della criptovaluta e i primi scambi. Chi ha inventato iNei 16 anni trascorsi dall'invenzione del, nessuno è stato in grado di identificare con assoluta certezza il suo fondatore.