Ilgiorno.it - Sesto San Giovanni: investito in monopattino, ventenne in coma

San, 5 dicembre 2024 – Grave incidente nella tarda serata di ieri, mercoledì 4 dicembre, aSan. Verso le 23, nel tratto di strada fra le vie General Cantore e viale Italia, una bordo del quale viaggiava unsi è scontrato con un altro veicolo. Ad avere la peggio è stato il giovane sul velocipede elettrico: dopo l’impatto sarebbe finito violentemente a terra, battendo il viso. Sul posto sono arrivati un’ambulanza e un’automedica, inviata dalla centrale di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Il giovane, dopo le prime cure prestate in strada, è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano. Sarebbe in: le sue condizioni sono monitorate 24 ore su 24 dai medici. Per i rilievi sono giunti sul posto gli agenti della polizia stradale: a loro toccherà ricostruire dinamica e cause dell’urto.