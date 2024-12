Gamberorosso.it - Se cercate un vino sotto i 20 euro questo è il migliore della Valle d’Aosta (e ne vale la pena)

Uscendo da Aosta in direzione Monte Bianco, uno dei primi comuni che troviamo è Aymavilles: il paesaggio che compare, come in tanti altri paesi di questa regione, è mozzafiato, caratterizzato da montagne maestose che vedono ai loro piedi colline sabbiose che contribuiscono alla tipicità dei vini. Les Crêtes nasce in questa cornice e rappresenta la storiaviticoltura valdostana.Le cose che Costantino Charrère ha realizzato negli anni Novanta sembravano impossibili e invece sono diventate l'esempio per molti produttoriregione. Ora si gode la sua età e l'azienda è portata avanti dalle figlie Elena ed Eleonora, e dal genero Giulio Corti; quest'ultimo, esuberante e sempre alla ricerca di novità, continua a diffondere il buon nomecantina in tutto il mondo. I grandi risultati ottenuti con i vitigni internazionali non tolgono spazio all'attenzione per quelli autoctoni.