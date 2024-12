Rumours e il re spagnolo delle serie domani al Noir in Festival!

Leggi su Cinefilos.it

e il realin!Arriva alinunaanteprime più attese di questa edizione. La serata di venerdì 6 dicembre ospita alla Cineteca Arlecchino la proiezione di, film con un cast all star diretto da Guy Maddin, Evan e Galen Johnson (ore 21). Cate Blanchett e Alicia Vikander sono dueprotagoniste di questa imperdibile dark comedy ambientata durante un G7 in Germania.Da non perdere anche l’anteprima del film in concorso BRIEF HISTORY OF A FAMILY, alla presenza del regista Lin Jianjie (ore 17.00, Cineteca Arlecchino), storia di misteri che mette alla prova una famiglia, prossimamente in sala con Movies Inspired. La Cineteca Arlecchino ospiterà anche ANTIDOTE di James Jones (ore 19.00), documentario che esplora l’attivismo degli informatori impegnati a scoprire le azioni criminali del regime di Putin.