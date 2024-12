Movieplayer.it - Robert Pattinson ha ammesso di inventarsi storie durante le interviste perché si annoia

L'attore ha riguardato una sua vecchia intervista ammettendo che in passato inventata spessoe con molta disinvolturaè ben noto per i suoi problemi con la stampa e per le bugie che spesso racconta nelle sue, ma di recente è stato colto di sorpresa mentre rivedeva una propria intervista televisiva del 2011. Era l'anno in cui The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1 usciva nelle sale cinematografiche, il che significa cheera impegnato in un tour promozionale di scala globale particolarmente estenuante.l'intervista ha mentito dicendo di aver visto un clown morire nell'esplosione di una macchinina quando era bambino. "Non c'era assolutamente nessuna esitazione nella mia voce", haal .