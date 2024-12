Dilei.it - Paola Di Benedetto torna su Rtl 102.5: a “Miseria e Nobiltà” con voci inconfondibili

Leggi su Dilei.it

“Certi amori non finiscono. fanno giri immensi e poi rino!”. Proprio con le parole di Antonello Venditti nella canzone Amici Mai,Diannuncia, insieme alla squadra di Rtl 102.5, il suo ritorno in radio. Un ritorno che sa di felicità, sia per lei sia per il pubblico, sempre pronto a farsi conquistare dalla spontaneità della conduttrice, che si spoglia facilmente di filtri e finzioni. Il suo percorso in radio era iniziato nel 2020, sbarcando prima su Radio Zeta e poi nel week end di Rtl 102.5. Nell’estate del 2021 ha poi condotto l’evento Power Hits Estate 2021. Insomma, una storia lunga quella che la lega al canale e un amore ricambiato che conferma la sua bravura.Disu Rtl 102.5Disu Rtl 102.5 e si unisce al team di, il programma che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, con il “sempreverde” Conte Galè, la voce profonda e inconfondibile di Fabrizio Ferrari e la new entry Virginia Tschang.