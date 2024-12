Lanazione.it - Palestina: verso il gemellaggio tra Tulkarem e Sesto Fiorentino

(Firenze), 4 dicembre 2024 - Il sindaco della città palestinese diRiyad Awad è stato ricevuto questa mattina dal primo cittadino diLorenzo Falchi insieme ad una rappresentanza dell'amministrazione; in Comune stata firmata una lettera d'intenti per arrivare a suggellare in futuro un patto diè una delle città coinvolte nei progetti di cooperazione sanitaria avviati da alcuni anni dai comuni die di San Casciano in collaborazione con Asl Toscana centro, finalizzati a garantire il diritto alla salute con particolare riguardo per i soggetti più deboli come donne, bambini e rifugiati. Nella primavera 2023 il sindaco Falchi si era recato in Cisgiordania, avviando personalmente i contatti, che hanno portato all'incontro di oggi.