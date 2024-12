Ilnapolista.it - Occhio a Del Piero, (per ora) la Fifa lo ha scelto per presentare il Mondiale per club

a Del, (per ora) lalo haperilperad Alessandro Del. Stasera a Miami sarà tra i presentatori deldelnuovo fiore all’occhiello della. Scelta che i beninformati definiscono non casuale. Non solo perché Delè un volto anche per il mercato statunitense. Ma anche perché Alex sta lavorando alla propria immagine e al proprio futuro. Anche politico. Si è parlato di lui nei giorni scorsi come possibile candidato alla presidenza della Federcalcio. Ma se n’è parlato principalmente in chiave anti-Gravina. Al punto che lui ha deciso di rompere il silenzio. E lo ha fatto in maniera chiara («Non ho detto no. Mi hanno accostato ad una frangia contro un’altra, ci deve spirito di squadra. Non voglio lavorare contro qualcuno, soprattutto per la Figc»).