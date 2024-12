Non vengo ho di meglio da fare Jannik Sinner a chi ha rifilato il ‘no’ clamoroso

Leggi su Caffeinamagazine.it

, fresco di successi come la vittoria agli Australian Open e leader di un’Italia trionfante in Coppa Davis, ha dichiarato ufficialmente che non sarà presente a Sanremo 2025, nonostante le presunte richieste del direttore artistico Carlo Conti. Il tennista altoatesino, noto per il suo carattere riservato e il focus sulla carriera, ha detto a riguardo: “Canto malissimo, ballo peggio. Preferisco restare concentrato sul mio lavoro, il tennis è la mia priorità”. Questa decisione riflette la coerenza di, che da sempre evita luci dei riflettori non legate al suo sport.>> “Perché l’ha lasciato”.e Anna Kalinskaya, spunta il vero motivo della rotturaAnche personaggi influenti come Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, hanno sostenuto la scelta, affermando che la semplicità diè un valore da preservare in un panorama mediatico spesso troppo invadente.