Zonawrestling.net - Maven: “‘L’uomo’ Chris Benoit ha commesso atti ignobili e imperdonabili, come wrestler era eccezionale”

Leggi su Zonawrestling.net

Quasi vent’anni dopo la morte di, che uccise la moglie e i figli Nancy e Daniel e poi si tolse la vita, il mondo del wrestling rimane ancora sotto l’influenza di quella tragedia. Ancora oggi, molti hanno difficoltà a comprendere cheè stato un talento di livello mondiale, ma anche un uomo che hacosìcontro coloro che lo amavano. In un certo senso, anche il suo ex collegafa parte di questo gruppo. Intervenuto durante il “False Finish” podcast, l’ex Superstar WWE ha discusso molto di.Le sue parole“Nel momento in cui qualcuno incolpa gli steroidi per quello che ha fatto, lo zittisco immediatamente. Gli steroidi non c’entrano nulla, sono solo un espediente per giustificare il fatto che quel soggetto è un criminale. Questo è quanto.