Iltempo.it - Mammuccari pianta in asso Fagnani e abbandona l'intervista a Belve

Un episodio clamoroso ha sconvolto i piani durante le registrazioni di, il talk show di successo condotto da Francesca. Teo Mammucari, ospite della nuova puntata, ha infatti deciso dire lo studio durante le riprese, interrompendo bruscamente un'che, a quanto pare, stava prendendo una piega inaspettata. Il gesto, che come svela Davide Maggio è avvenuto dopo soli pochi minuti di dialogo, ha lasciato tutti sorpresi, sia il pubblico presente che la stessa conduttrice, che ha dovuto affrontare un'immediata situazione di difficoltà. L'episodio è tanto più sorprendente se si considera il format del programma, che si distingue proprio per l'approfondimento e l'intensità delle conversazioni. Le interviste disono note per il loro tono diretto e talvolta provocatorio, ma generalmente gli ospiti sono preparati ad affrontare le domande difficili, in linea con lo stile che caratterizza il programma.