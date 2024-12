Ilnapolista.it - «Lulù fece irruzione in camera e aggredì Bortuzzo, Manuel cercava di proteggersi il viso»

Emergono nuovi elementi a carico dell’influencer ed ex fidanzata di, che sarà giudicata per stalking con rito abbreviato il prossimo 13 marzo. Il Messaggero riporta il racconto di Efrem Morelli, il capitano della nazionale paralimpica che lo scorso aprile si trovava in Portogallo per gli Europei di nuoto insieme aLeggi anche: Il nuotatore paralimpicodenuncia l’ex fidanzata Selassiè per stalking “Nell’aprile del 2024 a Madeira si consuma l’ultimo atto: quello che spingea denunciare. Dopo avere fatto scivolare una busta sotto la porta dellad’albergo dell’ex, mentreera a fare alcune gare, invitandolo nella sua stanza,aveva atteso invano. «Nel pomeriggio – ha riferito Morelli a verbale – mentre stavamo riposando ho sentito bussare con insistenza alla porta e ho visto che era la Salassiè: sosteneva di avere avuto un permesso dal presidente per vedere».