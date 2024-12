Formiche.net - La guerra dei chip e il ruolo della sovranità tecnologica coopetitiva. Scrive Crespi

È notizia di questi giorni che la Cina ha annunciato la sospensione “con effetto immediato” dell’esportazione di componenti cruciali per la produzione di microprocessori diretti negli Stati Uniti. La misura riguarda materiali fondamentali non solo nella produzione di semiconduttori, ma anche per le tecnologie legate alle energie rinnovabili e alle applicazioni nel settoredifesa. La decisione arriva in risposta all’inasprimento delle restrizioni americane sulle esportazioni diavanzati verso la Cina che riguardano anche i controlli su alcuni tipi di apparecchiature e software per lo sviluppo e la produzione di microprocessori.Questa è una tipica dinamica di tipo “Tit for Tat”, ben nota nelle analisi sulle interazioni di tipo strategico, e che ben si applica all’attuale contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e di intensificazionecompetizione per il raggiungimento di una supremazia, economica e militare.