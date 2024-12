Ilfattoquotidiano.it - La campionessa di mountain bike Ares Masip: “Violentata da un ciclista nel paddock”

Lacatalana, vicenazionale di Enduro, ha raccontato di aver subito un’aggressione sessuale durante una manche di Coppa del mondo di, in Austria. La donna ha sporto denuncia alla polizia catalana ai danni di un altro, l’aggressore, che l’ha stuprata quando gareggiava a Leogang, nel giugno del 2023.si è confessata in un’intervista a Esport3, svelando di aver denunciato il caso anche all’Unione ciclistica internazionale per far avviare un’indagine e intraprendere azioni contro l’uomo.Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da(@)Tramite un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, laha narrato la sua versione dei fatti: “Nel 2023 sono stata abusata sessualmente neldella Coppa del Mondo di Leogang da un altro corridore.