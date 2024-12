Superguidatv.it - Jessica Morlacchi, è crisi con Luca Calvani al Grande Fratello: “Non ti sei mai avvicinato”

Tra i momenti tv delpiù virali web,è protagonista di unapersonale, complice l’inaspettata vicinanza del suo storico alleato,, alla coinquilina “rivale”, Helena Prestes., la “coppia”finisce inA margine del contenuto della nuova puntata di-trasmessa sulle reti Mediaset il 2 dicembre 2024-cerca e ottiene un confronto intimista con, che è ora al centro dell’attenzione nel web. Così come trapela tra le immagini del dialogo, alla cantante non va giù che l’attore le volti le spalle difendendo a spada tratta Helena Prestes, ritenuta dai più – tra i gieffini nella Casa – un’abile stratega e provocatrice.ammette adi non riuscire a capacitarsi del fatto che -in puntata– lui non le abbia mostrato gesti accorti e di attenzione, in primis nel momento difficile, in cui è stata chiamata a chiarire la sua posizione rispetto alle dinamiche del gioco e al rapporto turbolento con la modella brasiliana.