Ilgiorno.it - Incidenti e maltempo, anche Como è fragile

È stato un anno impegnativo quello che sta per concludersi per i vigili del fuoco di, impegnati in prima linea nelle tante emergenze che si sono verificate sul territorio di una provincia che deve conciliare la grande presenza di turisti, soprattutto nella stagione estiva, con le vulnerabilità di un territorio messo a dura prova dalle bizze del, sempre più estremo per effetto del cambiamento del clima a cui stiamo assistendo. Negli ultimi dodici mesi sono stati complessivamente 5.559 gli interventi di soccorso in città e nel resto della provincia, nelle sedi staccate di Menaggio e Cantù e nei distaccamenti di volontari di Appiano Gentile, Canzo, Dongo, Erba, Centro Valle Intelvi e Lomazzo. In 761 casi gli interventi hanno riguardato lo spegnimento di incendi, in 544 gli interventi hanno riguardato invecestradali e chiamate di messa in sicurezza in seguito a sinistri (704).